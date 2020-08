Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dixi Toilettenhaus angezündet - Die Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei seit Sonntagabend in Bad Langensalza. Kurz nach 18 Uhr entzündeten Unbekannte ein Dixi Toilettenhäuschen an der Baustelle eines Supermarktes in der Tonnaer Straße. Durch das Feuer brannte das Toilettenhäuschen vollständig ab, auch ein zweites wurde durch die Flammen zerstört. Das Feuer zog zudem das angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mindestens 15000 Euro. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

