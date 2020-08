Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierfinken am Werk

Sondershausen (ots)

Am 28.08.2020, 06:00 Uhr wurden der Polizei in Sondershausen Graffiti-Schmierereien an der Regelschule in der Segelteichstraße gemeldet. Bei der Anzeigenaufnhme konnte festgestellt werden, dass durch einen bislang unbekannten Täter über Nacht mit schwarze Farbe Buchstaben auf Flächen und Mülleimer auf dem Vorplatz aufgetragen wurden. Gedankenauswüchse, welche nun, teils mit erheblichem Aufwand, wieder entfernt werden müssen. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Täter und dem Sachverhalt machen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell