Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe nach Tat gestellt

Roßleben (ots)

Am 30.08.2020, 02:50 Uhr entwendeten mehrere Personen an einer Baustelle in Roßleben in der Bottendorfer Straße Teile der Baustellenabsicherung. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Täter in der Ortlage Roßleben mit ihrem Pkw kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Das Diebesgut wurde im Fahrzeug fest- und nachfolgend sicher gestellt. Gegen die drei festgestellten Personen (19, 15 und 14 Jahre alt) wurde Anzeige erstattet.

