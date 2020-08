Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder gefunden, Eigentümer gesucht

Kirchgandern, Eichsfeldkreis (ots)

Am vergangenen Samstag den 29.08.2020 erhielt die Polizeidienststelle in Heiligenstadt einen Hinweis von einem Spaziergänger über zurückgelassene Fahrräder in Kirchgandern, in der Verlängerung zum "Am Mühlgraben" linksseitig an einem angrenzenden Wäldchen in Höhe vom Stationsbild Nr. 5.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes MTB der Marke SCOTT, sowie einem weißen MTB der Marke HEAD. Beide Fahrräder befanden sich in einem guten Zustand und wurden zunächst durch die Beamten sichergestellt.

Der oder die Besitzer werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Heiligenstadt in Verbindung zu setzen. Auch eine bislang unbekannnte Diebstahlshandlung kann mit aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden.

