Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichentafeln entwendet

Artern (ots)

In der Zeit zwischen 27.8.2020, 18:00 Uhr und 29.08.2020, 15:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die amtlichen Kennzeichen KYF-AY996 von einem Pkw Opel Corsa, welcher in Artern auf dem Parkplatz Alte Poststraße abgeparkt stand. Der Halter erstattet Anzeige. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Verbleib der Kennzeichentafeln oder dem Täter machen können, sind hiermit aufgerufen sich bei der Polizei in Artern oder jeder anderen Dienststelle zu melden!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610



Polizeistation Artern

Telefon: 03466 3610



E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell