Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Baumarkt

Niederorschel (ots)

Am Freitagmorgen meldete ein Zeuge den Einbruch in einen Baumarkt in der Straße Aue. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Markt. Die Unbekannten erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge Radios und Akkuschrauber im Wert von mehreren hundert Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Baumarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell