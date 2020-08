Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeugkiste und Fernseher aus Keller erbeutet

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße einen Einbruch in ihren Keller. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt in das Kellerabteil verschafft und eine Werkzeugkiste und einen Fernseher im Wert von etwa 250 Euro mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

