Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleintransporter und Lkw kollidiert - Bundesstraße gesperrt

Dingelstädt (ots)

Etwa 20000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 247 ereignete. Der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 5 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Helmsdorf unterwegs. Am Abzweig zur Landstraße 1005 wollte er nach links in Richtung Dingelstädt abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 47-Jährigen. Der mit Fleischwaren beladene Sattelzug erfasste die Fahrzeugseite des Kleintransporters frontal. Die Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis ca. 7 Uhr halbseitig gesperrt.

