Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - Beifahrerin verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die 51-jährige Fahrerin eines VW befuhr am Donnerstag, gegen 22 Uhr, den Holzweg in Richtung Kasseler Tor. An der Kreuzung zur Petristraße kollidierte sie mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda eines 35-Jährigen. Der Skoda kam aus Richtung Liesebühl und wollte die Kreuzung gerade aus in Richtung Petristraße überqueren. Die 36 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt. Die beiden Kinder, die ebenfalls im Skoda mitfuhren, kamen vorsorglich ins Krankenhaus, blieben aber unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell