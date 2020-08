Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lichtschein im Supermarkt enttarnt Eindringlinge

Bad Langensalza (ots)

Über einen vermeintlichen Einbruch in einen Supermarkt informierte ein Zeuge die Polizei in der vergangenen Nacht, gegen 1.45 Uhr. Er beobachtete in dem Markt in der Friedrich-Hahn-Straße Lichter, die offenbar von Taschenlampen stammten. Die hinzugerufenen Polizisten stellten im Gebäude drei Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren fest. Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch. Die Ermittlungen dauern an.

