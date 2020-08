Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Rettungswagen kollidiert

Sollstedt (ots)

Der Fahrer eines VW befuhr am Donnerstag, gegen 19.40 Uhr, die Halle-Kasseler-Straße in Richtung Nordhausen. Als der 31-Jährige nach links an einer Einmündung abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem von hinten herannahenden Rettungswagen, der sich gerade auf einer Einsatzfahrt befand und den Pkw überholen wollte. Die Fahrerin des Rettungswagens kam zur Untersuchung ins Krankenhaus, blieb aber unverletzt. Der Patient, welcher im Rettungswagen transportiert wurde, blieb ebenfalls unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell