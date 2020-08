Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Heiligenstadt leicht verletzt worden. Die Fahrerin eines Ford wollte vom Parkplatz eines Supermarktes in der Sperberwiese auf die Bahnhofstraße auffahren. Dabei kollidierte die 45-Jährige gegen 12.15 Uhr mit dem Fahrer des Pedelecs, der auf dem Geh- und Radweg der Bahnhofstraße unterwegs war. Der 67 Jahre alte Radfahrer stürzte. Er musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell