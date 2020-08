Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto demoliert

Worbis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigten Unbekannte ein Fahrzeug, das in der Breitenbacher Straße abgestellt war. Der oder die Täter traten offenbar einen Außenspiegel des VW ab. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell