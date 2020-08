Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwochabend schlugen zwei Unbekannte die Scheibe eines Modegeschäftes in der Straße Kräme ein. Zeugen bemerkten die Sachbeschädigung und alarmierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die zwei Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Dabei soll es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben. Die Frau war ca. 1,70m groß und hatte helle Haare mit blauen und pinkfarbenen Strähnen. Der Mann war ca. 1,85m groß und kräftig. Er hatte kurze Haare und war mit einer dunklen Dreiviertelhose bekleidet. Beide sollen augenscheinlich zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein. Die Tat ereignete sich zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr. Wer Hinweise zu den beiden Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

