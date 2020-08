Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsalarm im Supermarkt

Nordhausen (ots)

Ein Supermarkt in der Straße der Opfer des Faschismus wurde am Mittwochabend von Einbrechern heimgesucht. Kurz nach 22 Uhr löste der Einbruchsalarm des Marktes aus. Die hinzugerufenen Polizisten stellten die zerstörte Glasscheibe einer Eingangstür fest. Der oder die Täter waren bereits geflüchtet. Der Alarm schreckte die Unbekannten möglicherweise ab, denn ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 600 Euro. Wer hat den Einbruchsversuch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Einkaufsmarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

