Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision bei Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Bad Frankenhausen (ots)

Nach einem Unfall, der sich bereits am Freitag, 17. Juli, im Kyffhäuserkreis ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Die Fahrerin eines Peugeot befuhr, gegen 16 Uhr, die Landstraße 1172 aus Richtung Rottleben in Richtung Bad Frankenhausen. Als sie einen vor ihr fahrenden Volvo überholte, kam es während des Überholmanövers aus bisher noch ungeklärter Ursache zur seitlichen Kollision mit dem Volvo. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere die Autofahrer, welche sich im Gegenverkehr befunden haben, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

