Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Zigarettenautomat

Tottleben (ots)

Auf einen Zigarttenautomaten hatten es Diebe in Tottleben im Unstrut-Hainich-Kreis abgesehen. Der oder die Täter entwendeten den Automaten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Der Zigarettenautomat war an einem Gebäude in der Hauptstraße angebracht. Durch den Diebstahl wurde die Hausfassade beschädigt. Wie hoch der entstandene Beuteschaden ist, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

