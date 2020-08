Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pflanzen vom Beet gestohlen

Mühlhausen (ots)

Pflanzen im Wert von über 100 Euro erbeuteten Diebe in der Nacht zu Mittwoch aus einem Wohngebiet in der Langensalzaer Straße. Die Pflanzen, wobei es sich um Rosensträucher und andere Staudengewächse handelte, waren erst neu auf einem Beet ausgepflanzt worden. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib der Pflanzen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

