Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bagger beschädigt und Werkzeugkiste gestohlen

Bleicherode (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte zwei Bagger, die auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße abgestellt waren. Der oder die Täter hinterließen Schäden an einem Außenspiegel und einer Scheibe. Außerdem stahlen sie aus einem der Fahrzeuge eine Werkzeugkiste. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

