Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen, darunter zwei Kinder, bei Unfall verletzt

Bleicherode (ots)

Eine Autofahrerin war am Dienstag, gegen 16.20 Uhr, mit ihrem Peugeot in der Niedergebraer Straße, aus Richtung Niedergebra kommend, unterwegs. Als die 63-Jährige an der Einmündung zum Postweg verkehrsbedingt hielt, um nach links in diesen abzubiegen, kam die dahinter befindliche VW-Fahrerin nicht mehr zum Stehen und fuhr auf. Die 33-jährige Fahrerin des VW wurde leicht verletzt, ebenso wie ihre beiden Kinder im Alter von 10 Jahren und acht Monaten, die im Auto mitfuhren. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10000 Euro.

