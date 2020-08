Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge beschädigt

Arenshausen (ots)

Gleich zwei Fahrzeugbesitzer aus Arenshausen meldeten am Dienstag Schäden an ihren Autos. Im Birkenweg zerkratzten Unbekannte den Lack eines Opel an der Fahrerseite. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag, 23. August, und Dienstagabend, 25. August. Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Halle-Kasseler-Straße. Ein BMW, der dort geparkt war, wies unfallbedingte Schäden auf. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Zu beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

