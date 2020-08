Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer hat Josepha Franke gesehen?

Nordhausen (ots)

Seit Montag wird die 15 Jahre alte Josepha Franke vermisst. Die Jugendliche sollte mit dem Zug aus Sachsen nach Nordhausen fahren. An ihrem Zielort kam sie jedoch am Abend nicht an. Josepha ist etwa 1,60 m groß. Zuletzt war sie mit einem schwarzen Shirt, kurzen schwarzen Shorts und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Sie hatte eine schwarze Reisetasche bei sich. Die Vermisste hat dichtes, rot-schwarzes Haar und trägt einen kurzen Bob mit Pony. Wer hat Josepha Franke gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

