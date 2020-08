Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Marktmitarbeiterin durch Ladendieb leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Polizisten konnten am Dienstagmittag einen Ladendieb am Lohberg stellen. Der 31-Jährige soll zuvor in einem Supermarkt in der Hospitalstraße Waren gestohlen haben und mit seiner Beute auf einem Fahrrad davon gefahren sein. Bei seiner Flucht verletzte er eine Mitarbeiterin des Marktes leicht. Bei dem Mann fanden die Beamten einen Radiowecker, welcher dem Supermarkt wieder übergeben werden konnte. Die Beamten erstatteten Anzeige.

