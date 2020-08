Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb tritt nach Mitarbeiterin - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei seit Dienstagmorgen in Mühlhausen. Ein bislang unbekannter Mann verstaute, gegen 9.40 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Ammerschen Landstraße Waren in seinem Rucksack. Als der Dieb mit seiner Beute aus dem Laden rannte und auf seinem Fahrrad flüchtete, nahm eine Mitarbeiterin bis zur Industriestraße die Verfolgung auf. Der Mann trat nach ihr und konnte somit seine Flucht fortsetzen. Der Unbekannte war 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Er hatte eine Sonnenbrille auf und trug ein dunkles T-Shirt, eine weiße, kleinkarierte kurze Hose und dunkle Sneaker. Er war mit einem silberfarbenen Herrenrad unterwegs. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

