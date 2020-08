Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferfallrohre an Kirche gestohlen

Clingen (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Dienstag einen Diebstahl in Clingen. Unbekannte stahlen mehrere Kupferfallrohre der Kirche am Plan. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell