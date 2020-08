Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Rollerfahrer stürzt auf Flucht vor der Polizei

Mühlhausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, beabsichtigten Polizisten einen Rollerfahrer in der Schadebergstraße zu kontrollieren. Als diese ihren Streifenwagen abstellten, ergriff der Rollerfahrer plötzlich die Flucht. Zunächst versteckte er sich in einem Busch. Als die Polizisten ihn entdeckten, flüchtete er über einen Zaun. Beim Versuch, über eine Mauer zu springen, stürzte er zu Boden und verletzte sich. Seine Flucht musste er aufgeben. Es stellte sich heraus, dass der E-Roller nicht versichert war. Außerdem stand der unter Drogeneinfluss.

