Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Fahrraddiebstahl erwischt, Täter lässt Beute zurück

Mühlhausen (ots)

Beim Versuch, ein Fahrrad zu stehlen, wurde ein Mann am Montag in Mühlhausen erwischt. Der Unbekannte begab sich an den Hintereingang eines Supermarktes in der Karl-Liebknecht-Straße, wo er seine Beute an sich nahm. Dabei wurde er von zwei Zeugen beobachtet, die schließlich die Verfolgung bis zur Ballongasse aufnahmen. Dort flüchtete der Unbekannte über einen Hintereingang. Das Fahrrad ließ er zurück. Es konnte wieder an den Besitzer übergeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell