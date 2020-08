Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fast-Food-Restaurant mit Graffiti besprüht, Täter konnte flüchten

Mühlhausen (ots)

Erst bestellte er Essen, dann soll der junge Mann am späten Montagabend das Gebäude eines Fast-Food-Restaurant in der Ammerschen Landstraße mit Graffiti besprüht haben. Zeugenaussagen zufolge, hatte der Unbekannte zunächst im Außenbereich des Schnellrestaurants gegessen. Gegen 23.35 Uhr habe er schließlich mit einer Spraydose eine Glasscheibe des Restaurants besprüht. Auf Fahrrädern fuhren der Täter und ein weiterer unbekannter Mann davon. Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu den Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell