Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Bad Langensalza (ots)

Am Montag wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Lindenbühl von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Wohnung und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 11.10 Uhr und 22 Uhr, in Abwesenheit des Wohnungsinhabers. Zeugenaussagen zufolge waren zum Tatzeitpunkt vermeintliche Spendensammler für eine Hilfsorganisation in den Häusern unterwegs. Ob diese etwas mit dem Einbruch zu tun haben oder gar selber als Zeugen in Betracht kommen, muss derzeit noch geklärt werden. Wer etwas beobachtet hat oder wem verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nähe des Mehrfamilienhauses aufgefallen sind, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

