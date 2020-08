Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abgerutscht und aufgefahren

Nordhausen (ots)

Der Fahrer eines Peugeot hielt am Montag, gegen 17 Uhr, verkehrsbedingt an einer Ampel in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Kasseler Landstraße. Dabei rutschte der 77-jährige Fahrer, eigenen Angaben zufolge, von der Bremse ab, worauf sein Pkw los fuhr und auf den davor haltenden Audi auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

