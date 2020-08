Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann attackiert Polizeibeamte und verletzt sie dabei

Nordhausen (ots)

Zwei Polizisten sind am Montagabend bei einem Einsatz in Nordhausen leicht verletzt worden. Kurz nach 22 Uhr meldete ein besorgter Autofahrer einen Mann, der in der Parkallee auf die Straße sprang und offenbar versuchte, auf vorbeifahrende Autos einzuschlagen. Als die alarmierten Polizisten den Mann antrafen, griff er sie unvermittelt an. Der 26-Jährige leistete erheblichen Widerstand. Er hatte augenscheinlich Alkohol und Drogen konsumiert. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Er kam in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell