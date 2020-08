Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Automaten-Dieb ausfindig gemacht

Mühlhausen (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr, brach ein Mann gewaltsam einen Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Langensalzaer Landstraße auf. Er erbeutete das darin befindliche Münzgeld und flüchtete. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Erste Ermittlungen führten die alarmierten Polizisten schließlich zu einem 23-Jährigen. Er steht zudem im Verdacht, bereits am Donnerstag, 20. August, einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen zu haben. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt.

