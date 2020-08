Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeworfen

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Möbelhauses in der Sundhäuser Straße. Der oder die Täter warfen einen Stein durch das Fenster. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell