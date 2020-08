Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sundhausen (ots)

Ein Mopedfahrer befuhr am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, die Landstraße 2079 aus Richtung Sundhausen in Richtung Uthleben. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Fahrzeug am Ortsausgang Sundhausen von einem Feldweg vor dem Moped auf die Landstraße aufgefahren sein. Der vorfahrtsberechtigte Mopedfahrer musste ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Infolge dessen fuhr er in den Straßengraben und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr unerlaubt davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

