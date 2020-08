Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauch aus Keller

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Glimpflich endete ein Polizei- und Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Heiligenstadt. Gegen 20 Uhr stieg Rauch aus einem Keller Auf der Rinne empor. Es stellte sich heraus, dass die Batterie in einem Schaltschrank den Rauch verursachte. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Das Gebäude blieb unbeschädigt.

