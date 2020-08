Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer auf Balkon

Bleicherode (ots)

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße brannte es am Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache ging eine Kommode, die auf dem Balkon abgestellt war, in Flammen auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach dem Lüften der Wohnung, konnten die Bewohner wieder in die Räumlichkeiten zurückkehren. Zur Brandursache wird ermittelt. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden.

