Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autofahrer bei Unfall teils schwer verletzt

Krombach (ots)

Der Fahrer eines Seat befuhr am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, die Straße aus Richtung Krombach in Richtung Bernterode. Im Bereich einer Kurve geriet der 20-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur. In weiterer Folge kam es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden BMW eines 65-Jährigen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der 65 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell