Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Leitplanke geprallt

Dingelstädt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 19-jährige Autofahrerin am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 247. Sie befuhr mit ihrem Renault, kurz nach 23.30 Uhr, die Straße aus Richtung Dingelstädt in Richtung Mühlhausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Das Auto drehte sich, bevor es auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße war bis ca. 1.40 Uhr gesperrt.

