Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trompetenblume gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf eine Trompetenblume in einem Garten in der Friedrich-Ebert-Straße hatten es Unbekannte in der Nacht zu Freitag abgesehen. Der oder die Diebe verschafften sich über das Gartentor widerrechtlich Zutritt. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer das Fehlen seiner etwa zehn Jahre alten Pflanze und informierte die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

