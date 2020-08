Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Wipperdorf (ots)

Der 81-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr am Freitag, gegen 9.45 Uhr, die Sondershäuser Straße in Richtung Nohra. An der Ampelkreuzung zur Halle-Kasseler-Straße kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Bis 11 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen.

