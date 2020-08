Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach volksverhetzenden und antisemitischen Schmierereien gesucht

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen im Zusammenhang mit den volksverhetzenden und antisemitischen Schmierereien im Juli, in Mühlhausen. (siehe OTS Meldung vom 30. Juli, 15.36 Uhr) Zwischen Mittwoch, 29 Juli und Donnerstag, 30 Juli hinterließen Unbekannte zahlreiche Schmierereien im Bereich des Bahnhofs. Ermittlungen zufolge soll es sich bei einem Tatverdächtigen um einen Mann mit Glatze handeln, der ca. 20 bis 30 Jahre und ca. 1.80 m groß ist. Er trug einen blau, weißen Kampfanzug mit Camouflagemuster. Hinweise zu dem Gesuchten oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell