Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht unterwegs

Schönstedt (ots)

Der 29-jährige Fahrer eines Fiat befuhr am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, die Bundesstraße 247 in Schönstedt. Als er nach links in die Straße Am Alten Sportplatz abbiegen wollte, kam es beinahe zur Kollision mit einem anderen, vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Der Fahrer des anderen Autos, ein Polizeibeamter im dienstfrei, folgte dem Fiat-Fahrer und verständigte seine Kollegen. Als der 29-Jährige sein Auto stoppte, stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

