LPI-NDH: Mit Auto und Hauswand kollidiert

Bad Langensalza (ots)

Ein 65-Jähriger beabsichtigte am Donnerstag, gegen 14 Uhr, in eine Parklücke in der Mühlhäuser Straße einzuparken. Beim Rangieren stieß er mit seinem Toyota schließlich gegen das Heck eines vor ihm abgestellten Fahrzeugs. Außerdem prallte das Auto gegen eine Hausfassade. Verletzt wurde niemand.

