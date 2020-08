Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugteile abmontiert und mitgenommen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Diebe machten sich am Donnerstag an einem Pkw zu schaffen, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oststraße abgestellt war. Der oder die Unbekannten stahlen zwei Windabweiser, die an den vorderen Türen des Citroen angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen 5.45 Uhr und 16.30 Uhr. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell