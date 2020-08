Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerschein beschlagnahmt

Mühlhausen (ots)

Ein 38 Jahre alter Autofahrer musste am Donnerstagabend in Mühlhausen seinen Führerschein abgeben. Polizisten kontrollierten den Mann gegen 18.40 Uhr mit seinem Renault in der Wendewehrstraße. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer über 1,7 Promille. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige.

