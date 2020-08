Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großzügigkeit ausgenutzt - Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Bad Langensalza (ots)

Die Großzügigkeit einer Hausbesitzerin nutzten dreiste Diebe am Dienstagnachmittag in Bad Langensalza aus. Ein junger Mann bat sie darum, sich in ihrem Pool abkühlen zu dürfen. Sie willigte ein und ließ ihn auf ihr Grundstück. Offenbar handelte es sich bei der vermeintlichen Abkühlung um ein Ablenkungsmanöver. Denn diese Zeit nutzte offenbar ein zweiter Täter. Er begab sich in das Einfamilienhaus und nahm Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld mit. Nachdem er das Haus verlassen hatte, verschwand auch der junge Mann im Pool plötzlich sehr schnell. Am Abend bemerkte die Frau, dass sie bestohlen wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell