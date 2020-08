Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrfacher Einbruch in Baumarkt - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Artern (ots)

An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im August war ein Baumarkt Am Kalkfeld das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich in beiden Fällen über einen Zaun widerrechtlich Zutritt auf das Gelände des Marktes. Sie erbeuteten jeweils Gartenzubehör, wie unter anderem Liegestühle, Sonnenschirme, Leitern und Terrassenheizstrahler. Beim ersten Einbruch wurden die Täter, ersten Ermittlungen zufolge, durch Zeugen gestört, sodass sie einen Teil ihrer Beute zurückließen. Die Taten ereigneten sich an den Wochenenden des 8. August bis 9. August, sowie vom 15. August bis 17. August. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Baumarktes aufgefallen? Wer hat möglicherweise Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell