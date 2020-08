Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Autohaus überrascht

Nordhausen (ots)

Eine Reinigungskraft meldete am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.45 Uhr, eine Person, die sich unberechtigt im Autohaus in der Helmestraße aufhielt. Als der Eindringling die Frau bemerkte, ergriff er die Flucht. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten schließlich eine eingeschlagene Fensterscheibe, über die der Unbekannte offenbar in den Verkaufsraum eingedrungen war. Der Unbekannte war ca. 1,60 m bis 1,70 m groß, dunkel gekleidet und trug ein Basecap. Ob er etwas gestohlen hat, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

