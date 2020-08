Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Badegäste

Bad Langensalza (ots)

Eine unerlaubte Abkühlung verschafften sich mehrere Jugendliche in der Nacht zu Mittwoch in Bad Langensalza. Kurz nach 2 Uhr meldete ein Zeuge mehrere Personen, die in einen Pool in der Jahnstraße sprangen. Dies offenbar ohne Erlaubnis des Eigentümers. Die hinzugerufenen Polizisten konnten noch zwei nasse Jugendliche und einen jungen Mann antreffen. Sie erstatteten Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

