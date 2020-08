Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: jugendliche Mopedfahrerin schwer gestürzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Rettungshubschrauber brachte am frühen Nachmittag eine 15-jährige Mopedfahrerin nach einem Unfall ins Krankenhaus. Die Jugendliche befuhr kurz nach 13 Uhr die Landstraße 2022 zwischen Heiligenstadt und Kalteneber. Am Abzweig Kalteneber verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

